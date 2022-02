Il quartetto italiano entra nella storia dello short track. Una giornata indimenticabile per l’Italia della staffetta mista a squadre (competizione inedita ai Giochi). Il quartetto targato Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli è riuscito a strappare una storica medaglia d'argento , la prima assegnata in questa specialità olimpica.

In particolare, questa vittoria, è una pagina storica per Arianna Fontana. Nell’occasione la portabandiera azzurra a Pyeongchang 2018, è diventata in solitudine l’atleta con più medaglie olimpiche nello short-track arrivando a quota 9 e staccando di un’unità le leggende Apolo Anton Ohno e Viktor An. Peraltro, nella storia degli sport del ghiaccio, solamente la pattinatrice olandese Ireen Wüst vanta più podi rispetto all’azzurra: 11.

In ambito italiano inoltre, solamente Stefania Belmondo ha collezionato più podi olimpici di Arianna Fontana nei Giochi Olimpici invernali, ma la valtellinese si è portata a una lunghezza di distacco pronta a traguardare la doppia cifra.

Un argento storico dunque per Arianna, che si conferma ancora una volta, grazie anche in questo caso ai compagni Martina e Arianna Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, dimostrandosi ulteriormente elite del ghiaccio mondiale.

