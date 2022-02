Olimpiadi di Pechino 2022. La campionessa azzurra é impegnata nella Finale B dei 3000 metri femminili (alle 12.35). Per la medaglia l'Italia deve vincere la finale B e sperare in qualche squalifica nella Finale A (molto difficile). Dalle ore 12 invece grande attesa per impegnato nei quarti di finale dei 500 metri. Semifinali dalle 12.27, finalissima alle 13.14. Torna sul ghiaccio Arianna Fontana alle. La campionessa azzurra é impegnata nella Finale B dei 3000 metri femminili (alle 12.35). Per la medaglia l'Italia deve vincere la finale B e sperare in qualche squalifica nella Finale A (molto difficile). Dalle ore 12 invece grande attesa Pietro Sighel, impegnato neiSemifinali dalle 12.27, finalissima alle 13.14.

Ore 13.14 - Cade Pietro Sighel

Cade Pietro Sighle, all'ultimo giro, mentre era in lotta per il bronzo. Oro a Liu, argento Ivliev, bronzo Dubois. Sighel cade e chiunque quinto.

Ore 13.14 - Vai Pietro, la finale dei 500

Liu, Azhgaliyev, Dubois, Ivliev e il nostro PIETRO SIGHEL. Ecco i cinque per le medaglie.

Ore 13.10 - 500 metri, Finale B vinta da Wu

Il cinese Wu domina la finale B. Davanti a Sitnikov.

Ore 13.03 - Pietro Sighel facci sognare

Pietro Sighel, classe 1999, é l'ultima speranza di medaglia azzurra di oggi. Il ragazzino terribile, bronzo mondiale dei 500 in carica, vuole salire sul podio.

Ore 13.00 - Tra poco la finale B dei 500

Tra poco ci sará la finale B dei 500 metri uomini. Poi, alle 13,14, la finale A. Pietro Sighel a caccia di una medaglia.

Ore 12.57 - Oro Olanda, poi Cina e Corea

Finale A senza storia. Olanda prima, altra medaglia per la Schulting. Nella staffetta 3000 metri donne argento per la Cina e bronzo per la Corea. Record olimpico per le olandesi.

Ore 12.45 - Confermato. Italia che vince la finale B

Confermato il successo azzurro in finale B. Seconda la Polonia. Squalificate Russia e Stati Uniti. Ora la finale A. Con due squalifiche in finale A, le azzurre possono andare a podio. Nella finale A Olanda, Cina, Canada e Corea.

Ore 12.41 - L'Italia vince la finale B

Prima l'Italia in finale B. Davanti alla Polonia. Gli Stati Uniti terzi, ma caduti. C'é stato un contatto proprio con l'Italia.

Ore 12.38 - Via alla finale B dei 3000 donne

Sul ghiaccio l'Italia per la finale B dei 3000 metri femminili. Nella nostra staffetta Fontana, le due Valcepina e Sighel.

Ore 12.37 - Il quadro della finale dei 500

Liu, Azhgaliyev, Dubois, Wu e il nostro PIETRO SIGHEL. Finale per le medaglie alle 13.14.

Ore 12.35 - In finale anche Liu

Il grande favorito Liu (Ungheria) vola in finale dominando la sua semifinale. Con lui va Azhgaliyev e Dubois, che viene avanzato.

Ore 12.29 - Sighel vola in finale

Grandissimo Pietro Sighel. Wu primo, Sighel secondo con 40.64, al photofinish beffa Kruzbergs. IN FINALE L'AZZURRO.

Ore 12.27 - Via alla prima semifinale, tocca a Pietro

Si comincia! Inizia la prima semifinale. In finale vanno i primi due di ogni semifinale e il migliori terzo tempo.

Ore 12.20 - Alle 12.27 le semifinali di Sighel

Ecco il quadro delle due semifinali dei 500 metri short track maschili. Nella prima Ivliev, Nikisha, Sitnikov, Sighel e Kruzbergs. Nella seconda (di piú alto livello) Liu, Dubois, Wu, Hwang e Azgaliyev.

Ore 12.15 - Ripescati Kurzsbergs e Azgaliyev

I terzi migliori tempi sono del lettone e del kazako. Abbiamo il quadro dei 10 semifinalisti. Tra di loro il nostro PIETRO SIGHEL.

Ore 12.11 - Il grande favorito Liu vola in semifinale

Tutto facile per il grande favorito Shaoang Liu (Ungheria): 40.38. Con lui si qualifica Dubois.

Ore 12.07 - Bene Ivliev e Hwang

Ivliev (Russia) e Hwang (Corea) passano in semifinale. Fuori Desmet. Il terzo tempo di questo quarto é il piú lento.

Ore 12.04 - Pietro Sighel vola in semifinale

Sighel benissimo. Secondo l'italiano dietro al cinese Wu. Buon 40.66 per lui. Terzo Kruzbergs con 40.69.

Ore 12.02 - Avanti Nikisha e Sitnikov

Nel primo quarto avanti Nikisha e Sitnikov. Terzo il cinese Ren con 40.7.

Ore 12.00 - Via ai quarti di finale dei 500

Nel primo quarto occhio occhio al kazako Nikisha. Pietro Sighel sará nel secondo quarto.

Ore 11.46 - Il programma di Sighel

Pietro Sighel, dunque, sará impegnato dalle 12 nei quarti di finale. Semifinali in programma alle 12.35, finalissima alle 13.14.

Ore 11.40 - La Fontana nella finale B dei 3000

Nel programma odierno dello short track c'é anche Arianna Fontana. Staffetta femminile dei 3000 metri. L'Italia é in finale B e per la medaglia deve vincere e sperare che almeno due delle squadre in finale vengano squalificate. Oggettivamente molto difficile. LA FINALE B É ALLE ORE 12.35.

Ore 11.35 - Attesa per Pietro Sighel

Alle ore 12.00 iniziano i quarti di finale dello short track 500 metri uomini. Nella seconda batteria c'é il nostro Pietro Sighel, che é stato bronzo ai Mondiali del 2021 in questa distanza. Si qualificano alle semifinali i primi due di ogni quarto e i due migliori terzi tempi.

