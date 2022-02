Natalia Maliszewska alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sabato 5 febbraio la pattinatrice polacca è stata Nuovi risvolti sulla particolare vicenda dialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sabato 5 febbraio la pattinatrice polacca è stata costretta a saltare le batterie dei 500 m di short track , specialità in cui avrebbe partecipato come una tra le favorite per una medaglia, trovandosi invece esclusa, nonostante paresse essersi negativizzata dopo aver scoperto di avere il Covid una volta atterrata nella capitale cinese.

Stando a quanto raccontato dalla stessa atleta, Maliszewska era uscita dal periodo di quarantena giusto in tempo per non perdersi una gara, dopo aver svolto un tampone che ha dato esito negativo. Tuttavia, secondo il protocollo, per tornare a gareggiare ci sarebbe stato bisogno di un altro paio di test che confermassero la sua guarigione. Ed ecco che, mentre si stava dirigendo in taxi verso l'arena per debuttare ai Giochi Olimpici, è stata avvisata di dover tornare in isolamento per l'ennesima positività riscontrata da un tampone.

La pattinatrice polacca si è così sfogata sui social raccontando la paradossale situazione. "Ho vissuto col terrore per più di una settimana... - racconta Maliszewska - tra questi sbalzi d'umore e pianti che mi toglievano il respiro, facendo preoccupare sulle mie condizioni non solo le persone che ho intorno, ma anche me stessa. Test positivi, negativi, incerti, improvvisamente tamponi positivi con risultati che mi abilitavano ad andare in ospedale. Poi, quando ho avuto possibilità di uscire dalla quarantena, è arrivato il peggio invece... Stavo facendo i bagagli per la pista di pattinaggio. Disfo la valigia, appendo i miei vestiti... e all'improvviso la notizia che si sbagliavano! Che non avrebbero dovuto farmi uscire dall'isolamento! Non lo capisco neanche io. Non credo più a niente. In nessun test. Niente Giochi. È un grande scherzo per me. Il mio cuore non ce la fa più. Ci vediamo presto".

Ora è di nuovo "libera"

Il giorno seguente dal ritorno in isolamento, sembra che sia stata trovata una soluzione definitiva per Natalia Maliszewska. La 26enne polacca è stata nuovamente liberata ed ora può tornare ad allenarsi. Sfumato il sogno di poter competere nei 500 m femminili, dato che si sono già disputate le prime frazioni di gara, ora la speranza è quella di poter gareggiare nei 1000 m, in programma martedì 9 febbraio.

