La polacca Natalia Maliszewska, infatti, non è ancora guarita dopo la positività riscontrata lo scorso 30 gennaio, poco dopo essere atterrata nella capitale cinese, dovendo quindi saltare la gara in cui ambiva maggiormente a salire sul podio. Aumenta ancora l'elenco degli atleti positivi al Covid durante la permanenza a Pechino per le Olimpiadi Invernali 2022. Anche lo short track perde una possibile favorita per le medaglie, e con essa una rivale di Arianna Fontana nei 500 m, dove l'azzurra cercherà di difendere il titolo , poco dopo essere atterrata nella capitale cinese, dovendo quindi saltare la gara in cui ambiva maggiormente a salire sul podio.

Maliszewska era risultata negativa ad un tampone antigienico giovedì, ma da regolamento per poter gareggiare avrebbe avuto bisogno di altri due test dallo stesso esito, che invece sono risultati nuovamente positivi. La 26enne polacca è quindi costretta a restare ancora in isolamento anche nel giorno delle batterie dell'evento da distanza più breve nella pista corta di pattinaggio, specialità nella quale aveva vinto proprio in Cina, durante il preolimpico di inizio stagione.

Sempre in casa Polonia ha recuperato l'altra pattinatrice positiva al Covid, Magdalena Czyszczoń (speed skating). Natalia Maliszewska, invece, a questo punto spera di guarire in tempo per gareggiare nei 1000 metri (batterie in programma mercoledì 9 febbraio), dove è salita sul podio in due occasioni in Coppa del Mondo.

