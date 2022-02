Arianna Fontana ha fatto il suo dovere nei 1000 metri femminili, conquistando il pass per i quarti di finale, in programma nella mattinata di venerdí 11 febbraio. I 1500 metri maschili non hanno invece regalato medaglie: Pietro Sighel é uscito subito di scena per una squalifica, mentre Yuri Confortola, dopo essere stato la staffetta 3000 metri femminili, che aveva chances di podio: una caduta di Cynthia Mascitto in semifinale ha compromesso il cammino delle azzurre, capitanate anche in questo caso dalla Fontana. Una giornata senza grandi soddisfazioni per lo Short Track azzurro. La campionessa olimpica dei 500 metri ha fatto il suo dovere nei 1000 metri femminili, conquistando il pass per i quarti di finale, in programma nella mattinata di venerdí 11 febbraio. I 1500 metri maschili non hanno invece regalato medaglie: Pietro Sighel é uscito subito di scena per una squalifica, mentre, dopo essere stato ripescato sia nei quarti che in semifinale , ha chiuso la finale al decimo posto. Male inveceche aveva chances di podio: una caduta di Cynthia Mascitto in semifinale ha compromesso il cammino delle azzurre, capitanate anche in questo caso dalla Fontana.

Fontana consola Mascitto: "Capita di cadere, ora testa alla Finale B"

Ad

Pechino 2022 Fontana consola Mascitto: "Capita di cadere, ora testa alla Finale B" 18 MINUTI FA

Arianna Fontana: i quarti venerdí 11 febbraio

Già bronzo a Pyeongchang 2018 su questa distanza, la fuoriclasse azzurra non è stata particolarmente sfortunata nel sorteggio dei quarti di finale e sarà di scena nella terza heat insieme alla canadese Courtney Sarault, la belga Hanne Desmet, la cinese Chutong Zhang e la giapponese Sumire Kikuchi. Da evidenziare tra le altre heat un quarto di finale da brividi (l’ultimo) che vedrà protagoniste la coreana Choi Minjeong, l’olandese Selma Poutsma, la statunitense Kristen Santos, l’ungherese Petra Jaszapati e la canadese Alyson Charles.

Confortola spinto e ripescato per la finale dei 1500m

Confortola decimo nei 1500 metri

Niente da fare nella finale dei 1500 metri maschili.10 atleti per tre posti sul podio in un’anomala disposizione quasi da griglia di partenza di un GP d’automobilismo. Ci ha provato Yuri Confortola a giocare la carta a sorpresa e di partire forte, ma il suo tentativo è stato fin da subito riassorbito dai più forti. L’azione, di contro, dell’italiano è andata via via scemando e la decima piazza in 2:12.384 parla chiaro. E’ stato il coreano Hwang Dae-heon a imporsi quindi in maniera autorevole, leggendo perfettamente le varie fasi della gara e terminando davanti a tutti con merito. Alle sue spalle hanno concluso il canadese Steven Dubois (2:09.254) e il russo Semen Elistratov (2:09.267), rispettivamente argento e bronzo.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello short track

Pechino 2022 Confortola spinto e ripescato per la finale dei 1500m UN' ORA FA