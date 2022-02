Arianna Fontana, Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser nei 1500 metri uomini. Semifinali alle 13.09 e finale alle 14.20. Torna sul ghiaccio dopo il fantastico oro nei 500 metri . Nello short track odierno la campionessa olimpiace disputerá le battierie dei 1000 metri e le semifinali della staffetta 3000 metri femminili. Poi invece inizierá dai quarti di finale il cammino dinei 1500 metri uomini. Semifinali alle 13.09 e finale alle 14.20.

Ore 13.19 - Eliminata la Mascitto

12.28.47 per la Mascitto. Non basta. Non basta a Cynthia. Eliminata l'azzurra. Ai quarti dei 1000 metri femminile abbiamo solo Arianna Fontana.

Ore 13.10 - Ottime Desmet e Sarault

Bene la belga e la canadese nella sesta batteria. Sotto l'1.28 entrambe. Qualificate ai quarti.

Ore 13.02 - Esce una delle favorite, cade Boutin

Cade Kim Boutin nella quinta batteria. La canadese era una delle favorite in questa distanza. E invece a pochi metri dal traguardo é caduta. Tra poco tocca all'altra italiana Cynthia Mascitto.

Ore 12.53 - Tutto facile per Arianna Fontana

In scioltezza la nostra azzurra vince la sua batteria e accede ai quarti di finale. 1.30.06. Ma senza spingere. Ricordiamo che l'11 febbraio (venerdi) ci sono quarti, semifinali e finali dei 1000 metri femminili.

Ore 12.53 - Tocca ad Arianna

Bene Qu (Cina) e Velzeboer (Olanda) nella terza batteria. Ora tocca alla Fontana.

Ore 12.49 - Record olimpico per Schulting

Subito un record olimpico nella seconda batteria per l'olandese Schulting. 1.27.292. Bene anche la cinese Han. Sono due delle rivali di Arianna per le medaglie. Ricordiamo che di ogni batteria passano il turno le prime due classificate, piú i quattro migliori terzi tempi.

Ore 12.45 - Recap dei 1500 metri uomini

Dunque eliminati Sighel e Spechenhauser tra gli uomini, avanti e qualificato in semifinale Yuri Confortola. Ora in pista le batterie dei 1000 femminili. Arianna Fontana é nella quarta batteria dei 1000 metri, Mascitto nella ottava.

Ore 12.35 - Tra poco Arianna Fontana

In questo momento stanno rifacendo il ghiaccio nella pista di short track. Tra poco, alle 12.44, inizieranno le batterie dei 1000 metri. Quelle in cui sará protagonista la nostra Arianna Fontana.

Ore 12.30 - Confortola ripescato, vola in semifinale

Ripescato Yuri Confortola. In semifinale l'unico azzurro rimasto. Uno dei tre migliori quarti l'atleta 35enne di Tirano. Semifinali alle ore 13.29.

Ore 12.26 - Spechenhauser cade

Eliminato Luca Spechenhauser. Cade a tre giri dalla fine l'azzurro. Niente da fare.

Ore 12.23 - Yuri Confortola quarto

Non una buona prova quella dell'azzurro Confortola. Quarto nel suo quarto di finale. 1.12.853. Un tempo peró al momento buono per il ripescaggio.

Ore 12.18 - Avanti Dubois e Park

Nel terzo e nel quarto quarto avanti tutti i favoriti. Il coreano Hwang, i canadesi Dubois e Hamelin, l'altro coreano Park.

Ore 12.11 - Peccato Sighel

Un vero peccato. Era la nostra carta di diamante in questi 1500 metri e aveva dimostrato di stare bene. Ora restano in gara Confortola nel quinto quarto, Spechenhauser nel sesto e ultimo.

Ore 12.07 - Sighel squalificato

Aveva fatto tutto bene Pietro Sighel. Buone impressioni. Secondo in controllo nel suo quarto di finale. Dietro al solo coreano Lee. Per il nostro azzurro peró arriva la squalifica per il sorpasso al belga Delmet. Clamorosa decisione questa.

Ore 12.02

Terminato il primo quarto di finale dei 1500 metri uomini. Sandor Liu vince con 2.09.213. Ricordiamo che i primi tre di ogni quarto accedono alle semifinali, piú verranno ripescati i tre migliori tempi in generale tra i quarti classificati.

Ore 11.58

Ecco un recap degli orari di quando saranno in pista i nostri azzurri. Si inizia alle 12 con i 1500 metri uomini. Quarti di finale. Sighel nel secondo, Confortola nel quinto, Spechenhauser nel sesto e ultimo. Arianna Fontana é nella quarta batteria dei 1000 metri, Mascitto nella ottava. I 1000 metri femminili iniziano alle 12.44. Le semifinali della staffetta femminile 3000 metri invece inziano alle 13.45.

Ore 11.55

La gara dove oggi si assegnano le medaglie, peró, sono maschili. Ci sono i 1500 metri: nei quarti di finale sul ghiaccio tre azzurri, Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser.

Ore 11.50

Ci siamo. Torna in pista oggi la nostra campionessa Arianna Fontana. Ci sono i 1000 metri femminile (solo le batterie oggi) e poi le semifinali della staffetta 3000 metri. Nei 1000 metri anche l'altra azzurra Cynthia Mascitto.

