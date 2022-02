Una giornata indimenticabile per l’Italia della staffetta mista a squadre (competizione inedita ai Giochi). Il quartetto targato Martina Valcepina, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli è riuscito a strappare una storica medaglia d'argento (la prima assegnata in questa specialità olimpica). Gli azzurri hanno tagliato il traguardo alle spalle di Cina, e prima di Ungheria e Canada.

Dopo un repentino restart (Canada e Ungheria coinvolte nella caduta sulla prima curva), Martina Valcepina prende subito al testa del treno finalista. Tornati in coda nel segmento percorso da Fontana, Sighel e Cassinelli, succede il miracolo: Canada e Ungheria si tamponano in curva e spianano la strada per l’argento azzurro.

