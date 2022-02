Short Track

Olimpiadi Pechino 2022 Arianna Fontana: "Sono carica, pronta a battagliare"

La campionessa azzurra Arianna Fontana, in esclusiva ai microfoni di Eurosport con Valentina Marchei, ci svela i primi giorni in Cina, tra tamponi, mascherine e controlli, sensazioni pre gara e le ambizioni per un'Olimpiade che, in caso di successo, la proietterebbero nell'Olimpo dello short track. Arianna Fontana è una veterana di questo sport, e si appresta a vivere le Olimpiadi di Pechino così.

00:04:26, 2 ore fa