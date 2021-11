Giochi olimpici invernali si disputa Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, short track, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo del, con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery +.

Fontana: “Record di medaglie a Pechino? Ci provo”

Sede e gare

Le gare di short track sono in programma dal 5 al 16 febbraio al Capital Indoor Stadium di Pechino, sede che ospita anche il pattinaggio di figura in questa rassegna olimpica e già utilizzato per i tornei di pallavolo ai Giochi estivi del 2008. L'impianto ha una capacità di 18.000 posti a sedere. Sono previsti nove eventi (quattro per gli uomini, quattro per le donne e un evento misto): 500 metri maschili e femminili, 1000 metri maschili e femminili, 1500 metri maschili e femminili, la staffetta mista (2000 metri), la staffetta femminile (3000 metri) e la staffetta maschile (5000 metri). La staffetta mista è una novità di questa edizione, dopo esser già stata introdotta in Coppa del Mondo nel 2018/19. Vi prendono parte squadre composte da due donne e due uomini e ognuno gareggia due volte. L'ordine è donna-uomo-donna-uomo. Nelle altre gare si procede fin da subito con manche ad eliminazione diretta: in ognuna passano il turno i primi due al traguardo.

Qualificazione

Alle gare di short track a Pechino 2022 è ammesso un numero complessivo di 112 atleti, 56 per genere. Otto di questi, quattro per genere, sono riservati alla Cina. Nei 500 e nei 1000 metri possono partecipare al massimo 32 atleti, nei 1500 36 atleti, nella staffetta mista 12 squadre e nelle staffette maschile e femminile otto squadre in ciascuna. Un NOC (Comitato Olimpico Nazionale) può schierare al massimo dieci atleti tra uomini e donne (cinque e cinque) inclusi i partecipanti alle staffette o un massimo di sei (tre e tre) se non ha qualificato la staffetta, mentre in un singolo evento il tetto massimo di partecipanti di un singolo Paese è tre. I posti sono assegnati al NOC e non al singolo atleta. L’intero sistema di qualificazione si basa sulle Special Olympic Qualification Classifications (SOQC), classifiche stilate per ogni specialità con lo stesso meccanismo di assegnazione dei punti di Coppa del Mondo, prendendo in considerazione i tre migliori risultati sulle quattro prove. Le tappe di Coppa del Mondo che assegneranno i punteggi in chiave olimpica sono quelle di ottobre e novembre 2021.

Calendario

5 febbraio, alle 19* - batterie 500 metri femminili; batterie 1000 metri maschili; quarti, semifinali, finale B e finale A staffetta mista

7 febbraio, alle 19.30 - quarti, semifinali, finale B e finale A 500 metri femminili; quarti, semifinali, finale B e finale A 1000 metri maschili

9 febbraio, alle 19 - quarti, semifinali, finale B e finale A 1500 metri maschili; batterie 1000 metri femminili; semifinali staffetta femminile

11 febbraio, alle 19 - quarti, semifinali, finale B e finale A 1000 metri femminili; batterie 500 metri maschili; semifinali staffetta maschile

13 febbraio, alle 19 - quarti, semifinali, finale B e finale A 500 metri maschili; finale B e finale A staffetta femminile

16 febbraio, alle 19.30 - quarti, semifinali, finale B e finale A 1500 metri femminili, finale B e finale A staffetta maschile

Storia

La storia olimpica dello short track comincia a Calgary 1988 come sport dimostrativo, mentre l'ingresso ufficiale nel programma è realtà ad Albertville 1992. Allora le specialità in scena erano quattro: 500 femminili, 1000 maschili, le staffette maschile e femminile. La Corea del Sud fa la voce grossa nel medagliere perpetuo, forte di 48 podi e 24 ori. L'Italia si trova al sesto posto nella speciale classifica con 2 ori, 4 argenti e 5 bronzi (11 medaglie totali), un bottino messo insieme in buona parte dallo straordinario talento di Arianna Fontana. La 31enne valtellinese ha messo in bacheca 1 oro (500 metri PyeongChang 2018), due argenti (500 metri Sochi 2014 e staffetta PyeongChang 2018 con Lucia Peretti, Ceclia Maffei e Martina Valcepina), cinque bronzi (staffetta Torino 2006 con Marta Capurso, Katia Zini e Mara Zini, 500 metri Vancouver 2010, 1500 metri Sochi 2014, staffetta Sochi 2014 con Lucia Peretti, Martina Valcepina e Elena Viviani, 1000 metri a PyeongChang 2018). Le altre tre medaglie della storia azzurra dello short track sono state vinte da Mirko Vuillermin (argento nei 500 metri a Lillehammer 1994) e dalle staffette maschili (oro a Lillehammer 1994 con Maurizio Carnino, Diego Cattani, Orazio Fagone, Hugo Herrnhof e Mirko Vuillermin e argento a Salt Lake City 2002 con Maurizio Carnino, Fabio Carta, Nicola Franceschina e Nicola Rodigari). Arianna Fontana è anche l'atleta con più medaglie olimpiche nello short track (otto, appunto) al pari del sudocoreano (e poi russo) Viktor An e dello statunitense Apolo Anton Ohno. A Pechino, l'azzurra proverà a staccare tutti.

