Da Torino 2006 a Pechino 2022, Arianna Fontana ci sarà. La Nazionale italiana di Short Track ha presentato la lista dei convocati per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in scena dal 4 al 20 febbraio 2022. Tra questi spicca il nome di Arianna Fontana che si appresta a partecipare alla sua 5a Olimpiade. Fontana è reduce da 3 medaglie a PyeongChang, oro nei 500m, argento in staffetta, bronzo nei 1000m, in cui è stata anche portabandiera della spedizione azzurra.

Ad

"Dire che sto vivendo un mix di emozioni diverse in questo momento è riduttivo… È appena stata annunciata la composizione della squadra che prenderà parte alle Olimpiadi di Pechino. Ebbene si, la sottoscritta va alla sua 5a OLIMPIADE!!! Sono felice ed orgogliosa di poter rappresentare l’Italia, il tricolore, la forza degli italiani ancora un altra volta nella vetrina olimpica”

Pechino 2022 Lo short track a Pechino 2022: gare, calendario, regolamento 09/11/2021 A 08:54

A 16 anni dalla prima partecipazione Olimpica a Torino, quando Fontana aveva solo 15 anni ed è comunque riuscita a portarsi a casa un bronzo in staffetta, diventando l'atleta italiana più giovane ad aver vinto una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, a Pechino 2022. E l’ha detto lei stessa: “Manca poco, ed inizia il divertimento”

Arianna Fontana da urlo: rivivi la sua vittoria nei 500 a Nagoya

Pechino 2022 PyeongChang 2018: Arianna Fontana è leggenda, bronzo nei 1000 metri 27/10/2021 A 13:05