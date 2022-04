l’incontro tra Arianna Fontana e la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), tenutosi all’Acquacetosa ha dato risultato positivi. Il tema era ovviamente "Pace più vicina? Sì, la buona volontà che cercavo sembra esserci. Ora vediamo se alle parole seguiranno i fatti". Questo il commento di Fontana al termine del meeting. Dichiarazioni che non sanno certamente di risoluzione, ma che segnano un netto cambio di tono rispetto agli scorsi mesi. Stando alle dichiarazioni dei protagonisti,(Federazione Italiana Sport del Ghiaccio), tenutosi all’Acquacetosa ha dato risultato positivi. Il tema era ovviamente la lunga polemica tra la plurimedagliata olimpica e la federazione , scoppiata nel post-Giochi di Pechino.Questo il commento di Fontana al termine del meeting. Dichiarazioni che non sanno certamente di risoluzione, ma che segnano un netto cambio di tono rispetto agli scorsi mesi.

Arianna Fontana, sei un fenomeno! Il mini-movie di un oro da favola

Ad

Anche il presidente della FISG, Andrea Gios, si è espresso sulla stessa linea: "Riunione andata bene. Siamo soddisfatti". All’incontro era presente anche il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, che si è unito alla linea degli altri protagonisti: "Chiacchierata positiva, vi do la mia parola d’onore", questo il suo commento. Bisogna quindi sperare che queste non rimangano solo parole. Per il bene dello sport italiano, e di una campionessa generazionale come Arianna Fontana, ci auguriamo che si possa trovare una soluzione a quelle che a lungo sono sembrate distanze incolmabili.

Short Track Cassinelli a Fontana: "Non sono un bullo. Accusa infamante e infondata" 27/03/2022 A 16:30

Arianna Fontana, brividi d’oro e Inno di Mameli: la premiazione!

Short Track Arianna Fontana, ghiaccio e medaglie: in esclusiva su Discovery+ ed Eurosport 11/03/2022 A 13:35