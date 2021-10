Arriva il primo podio dell’Italia nella Coppa del Mondo di short track a Pechino. Ci pensa come sempre una strepitosa Arianna Fontana, che chiude al secondo posto la finale dei 500 metri alle spalle della polacca Natalia Maliszewska e davanti alla sudcorena Choi Minjeong. Quinto posto, invece, per Martina Valcepina, ma i rimpianti per entrambe le azzurre sono moltissimi, con una doppietta sfumata a causa di una caduta.

La finale è stata, infatti, ripetuta una seconda volta. Nella prima circostanza Arianna Fontana aveva preso il comando e sembrava ormai proiettata verso la vittoria. Alle sue spalle Martina Valcepina stava lottando per il secondo posto, quando è rimasta coinvolta in una caduta insieme alla sudcoreana Choi e l’olandese Velzeboer. I giudici hanno deciso per la ripartenza e questa volta la polacca Maliszewska (caduta da sola la prima volta) ha dominato, mettendosi al comando fin dal primo giro e resistendo agli assalti di Fontana, che ha provato il sorpasso fino alla fine. Terza Choi Minjeong, mentre Valcepina ha probabilmente risentito anche di un colpo dopo la caduta.

