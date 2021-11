Arianna Fontana continua la sua striscia di podi in Coppa del Mondo in questo avvio di stagione. La valtellinese ha chiuso al secondo posto nei 500 metri nel terzo appuntamento di Debrecen e si mantiene in vetta alla classifica di specialità. La vittoria è andata all’olandese Suzanne Schulting, mentre al terzo posto ha chiuso la canadese Kim Boutin.

Una finale che ha visto Schulting partire meglio e mettersi subito al comando. L’olandese, una volta al comando, ha mantenuto la prima posizione, rispondendo agli assalti delle avversarie. Fontana è stata brava nel finale a superare in curva Boutin, per poi difendersi sul traguardo dal nuovo tentativo della canadese. Quarto posto per l’altra canadese Florence Brunelle, mentre non ha finito la gara la francese Aurelie Monvoisin. Con questo secondo posto Fontana si conferma in vetta alla classifica di Coppa del Mondo nei 500 metri con 26000 punti, allungando sulla seconda, che è la polacca Natalia Maliszewska con 21227 punti.

