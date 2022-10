In Canada si presenta un’Italia giovanissima, che ha come primo obiettivo soprattutto quello di fare esperienza, ma che proverà a ritagliarsi le sue soddisfazioni. Le maggiori speranze sono rivolte soprattutto al settore maschile ed in particolare su Pietro Sighel, che, in assenza di Arianna Fontana, è la vera punta di diamante della squadra azzurra. Con lui ci sarà anche il veterano Yuri Confortola e poi anche Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser, con una staffetta che punta a raggiungere la finale e giocarsi poi un posto sul podio.

Queste le parole dell’allenatore della Nazionale Nicola Rodigari: “La squadra sta bene e, anche se in questa stagione abbiamo cominciato tardi gli allenamenti sul ghiaccio, sin qui il lavoro è stato molto buono e abbiamo avuto ottimi riscontri dal cronometro. Le gare ci daranno poi ulteriori indicazioni sulla strada da percorrere per far sì che i ragazzi possano esprimersi al massimo. Con una squadra così giovane il primo obiettivo è accumulare esperienza internazionale sia a livello individuale che di staffetta”.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SHORT TRACK MONTREAL 2022

Venerdì 28 Ottobre

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette

Sabato 27 Ottobre

dalle 19.30: quarti di finale, semifinali e finali 1000m (gara1) e 1500m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 28 Ottobre

dalle 19.30: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1000m (gara2). Finali staffette femminile e maschile

COPPA DEL MONDO SHORT TRACK MONTREAL 2022: TV E STREAMING

DIRETTA STREAMING – Discovery +, Canale Youtube ISU

CALENDARIO SHORT TRACK 2022-2023

28-30 ottobre Coppa del Mondo a Montreal (Canada)

4-6 novembre Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA)

9-11 dicembre Coppa del Mondo ad Almaty (Kazakistan)

16-18 dicembre Coppa del Mondo ad Almaty (Kazakistan)

13-15 gennaio Europei a Gdansk (Polonia)

3-5 febbraio Coppa del Mondo a Dresda (Germania)

10-12 febbraio Coppa del Mondo a Dordrecht (Germania)

10-12 marzo Mondiali a Seul (Corea del Sud)

