E’ un sabato trionfale per l’Italia in quel di Nagoya, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di short track. Alla vittoria di Yuri Confortola nei 1500 metri, fa seguito quella di Arianna Fontana nei 500 metri. Semplicemente straordinaria la campionesse valtellinese, al secondo podio di giornata dopo quello nella distanza più lunga (seconda) e che grazie a questo successo balza in testa alla classifica di Coppa a pari merito con la polacca Natalia Maliszewska.

E’ proprio con Maliszewska che è andato in scena un fantastico duello sul ghiaccio giapponese. La polacca era avanti a due giri dal termine, quando ha subito il sorpasso all’interno della valtellinese. Fontana è stata bravissima a resistere agli attacchi delle avversarie, tagliando poi il traguardo in prima posizione davanti a Maliszewska, alla canadese Kim Boutin e alla cinese Fan Kexin. Una finale che metteva a confronto davvero il meglio al mondo nella specialità.

Si tratta anche del dodicesimo successo della carriera in Coppa del Mondo per Arianna, che non saliva sul gradino più alto del podio da sei anni, quando nel 2015 vinse i 1000 in Turchia ad Erzurum.

Con questa vittoria, Fontana ha riscritto nuovi record della storia dello short track italiano e mondiale. A 31 anni e 199 giorni, Arianna è diventata a la donna più anziana di sempre a vincere una gara individuale di Coppa del Mondo. L’ennesima dimostrazione di una campionessa senza età.

