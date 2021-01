Il giovane atleta del Bel Paese, infatti, ha ottenuto una grandiosa medaglia d’argento in una prova di pura velocità, quella dei 500 metri. Per lui il crono di 40″896, precedendo il russo Konstantin Ivliev (40″779) e battendo il forte olandese Itzhak de Laat (41″056). Un esito ufficiale, col brivido, visto che la condotta di Sighel è stata sotto osservazione, specie nel momento in cui è riuscito a sopravanzare l’alfiere dei Paesi Bassi. Fortunatamente, tutto è stato confermato e il podio continentale per lui è stato messo in cassaforte. Davvero un bel segnale nel “mondo dei grandi” per l’italiano, dopo che nel 2019 aveva ottenuto dei podi importanti nel corso dei Mondiali junior a Montreal (Canada).