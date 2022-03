La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha voluto rispondere alle Arianna Fontana al Corriere della Sera. La Campionessa Olimpica si era soffermata sugli ultimi quattro anni estremamente difficili, parlando di come a suo dire l’ambiente della Nazionale fosse tossico e di come Tommaso Dotti l’abbia fatta cadere appositamente. ha voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate daal. La Campionessa Olimpica si era soffermata sugli ultimi quattro anni estremamente difficili, parlando di come a suo dire l’ambiente della Nazionale fosse tossico e di come Tommaso Dotti l’abbia fatta cadere appositamente.

La FISG si è esposta in questo modo attraverso un comunicato stampa: “In merito alle dichiarazioni dell’atleta Arianna Fontana raccolte e pubblicate oggi sul Corriere della Sera, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio non condivide né la forma né la sostanza di queste esternazioni e intende ribadire e sottolineare l’appoggio e la fiducia ai propri atleti ed allenatori oggetto delle accuse rivolte da Fontana a mezzo stampa. La posizione federale in merito all’intera vicenda è già stata espressa con chiarezza in occasione della conferenza stampa del Presidente Gios dello scorso 18 febbraio e non vi è l’intenzione di alimentare ulteriormente una polemica che nuoce i diretti interessati così come l’intero movimento“.

La FISG concluse: “Ogni altra considerazione verrà riportata a tempo debito nei luoghi e nelle sedi opportune. Tutti gli sforzi da parte del Presidente Gios e della FISG sono oggi rivolti alla ricerca – con il massimo impegno e la massima apertura – di una soluzione che garantisca l’unità della squadra Nazionale così da salvaguardare la continuità di un gruppo di lavoro che in questi anni ha raccolto risultati straordinari“.

