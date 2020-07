Short Track, Lara van Ruijven non ce l’ha fatta: è morta a soli 27 anni

Dal nostro partner OAsport.it

La notizia che mai avremmo voluto dare è purtroppo arrivata. Lara van Ruijven, olandese, campionessa del mondo in carica dei 500m short track, la specialità nella quale detiene l’oro olimpico Arianna Fontana per intenderci, è deceduta pochi minuti fa all’ospedale di Perpignan, per le conseguenze di una reazione autoimmune. Lo ha comunicato la federazione olandese degli sport del ghiaccio.

Lara, 27 anni, si trovava in ritiro con la sua Nazionale sui Pirenei, quando è stata improvvisamente ricoverata in ospedale per gravi problemi di salute nella città francese di Perpignan. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime e in peggioramento. È stato riscontrato che il sistema autoimmune era compromesso, causando complicazioni ed emorraggie interne. Nelle ultime 24 ore la situazione è precipitata. Pochi minuti fa il decesso, di fronte ai suoi cari.

Così l’ha ricordata immediatamente, su Twitter, Suzanne Schulting, campionessa olimpica dei 1000m short track a PyeongChang 2018 nonché compagna di squadra di Lara, con parole struggenti: “Riposa in pace cara Lara Una volta mi hai detto, prima del mio debutto in finale nella staffetta del campionato europeo, che sarebbe andato bene. E io te l’ho detto 2 settimane fa. Ma non ha funzionato .. Mi mancherai tanto caro Lara. Ti amo.

