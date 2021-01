Cho Jae-beom, ex allenatore della nazionale olimpica sudcoreana di short track, è stato condannato a 10 anni e mezzo di carcere per aver molestato sessualmente per circa 3 anni la pluricampionessa olimpica Shim Suk-hee, fino a poco prima dell'Olimpiade invernale di PyeongChang 2018. Il tribunale distrettuale di Suwon, a 50 km a sud di Seul, ha riconosciuto l'uomo colpevole della violazione delle leggi contro gli abusi sui minori, giudicandolo “altamente condannabile”.