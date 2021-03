Short Track

Short Track, Pietro Sighel da sogno, bis di bronzi mondiali a 21 anni! 3° nella finale dei 1000 m

SHORT TRACK - Con una straordinaria rimonta negli ultimi tre giri, il 21enne trentino Pietro Sighel si conferma la nuova stella dello short track azzurro. Dopo il terzo posto nei 500 metri di sabato, arriva un altro bronzo in due giorni per il talento italiano. Oro per l'ungherese Shaolin Sandor Liu.

00:01:35, un' ora fa