Promessa dello skate cade in allenamento, il volo è pauroso: "Fortunata ad essere viva"

Si tratta di Sky Brown, 11 anni, più giovane skateboarder Olimpica e candidata all’oro alla prima apparizione della disciplina ai Giochi. In un allenamento della scorsa settimana è scivolata battendo fortemente la testa a terra. Si è temuto il peggio ma la giovane sta bene, è positiva e non vede l’ora di tornare a gareggiare per il suo sogno.

Sky Brown, 11 anni è considerata la migliore skateboarder degli ultimi tempi, candidata all’oro alle Olimpiadi. E nel caso è un bene che i Giochi di Tokyo siano stati rinviati di un anno perché la giovane è rimasta vittima di un incidente pazzesco in allenamento. “È fortunata ad essere viva” dicono di lei tutti quelli che hanno visto il terrificante video della caduta.

Sky Brown dopo la caduta ha riportato un trauma cranico, frattura del polso e della mano sinistra, è stata portata in ospedale in elisoccorso, operata e dovrebbe riprendersi completamente, pronta per riprovarci e per raggiungere il sogno a cinque cerchi. “Sky è caduta di testa, scivolando da una rampa. Poi è atterrata sulla mano, rompendola. Arrivata in ospedale, tutti temevano per la sua vita ma lei era positiva e certa di riuscire a guarire in breve tempo” Così ha dichiarato suo padre Stewart, cauto, una volta compreso che il pericolo di vita era scampato. Sky invece sembra essere più spericolata anche dalle dichiarazioni.

“Non mi rompo mai! So che molte persone si sono preoccupate per me ma tranquilli, sto bene! Non vedo l’ora di tornare più forte e tosta di prima. Il mio cuore batte fortissimo adesso, sto solo aspettando che torni il mio corpo. Grazie a tutti per i messaggi d’amore e per il vostro supporto. Scusate se vi ho fatto preoccupare, andrà tutto bene”

In bocca al lupo piccola Sky, forza!!

