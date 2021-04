Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui skateboard, con atleti qualificati, le regole della competizione, gli eventi in calendario e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo delle gare di, con atleti qualificati, le regole della competizione, gli eventi in calendario e alcune curiosità.

Sede e gare in programma

Le gare di skateboard sono in programma dal 25 luglio al 5 agosto all'Ariake Urban Sports Park di Tokyo e non all'Aomi Urban Venue come deciso in origine. Sono previsti quattro eventi: lo street maschile e femminile, e il park maschile e femminile. Nella prima specialità gli atleti utilizzano varie opzioni per eseguire i loro trick, ad esempio ringhiere, scale o tavoli. I giudici valutano criteri come grado di difficoltà, altezza dei salti, velocità, originalità e stabilità, per poi assegnare un punteggio totale usando una scala tra 0 e 100. Nella seconda specialità il campo di gara assomiglia all'halfpipe con strutture paraboliche che servono agli atleti per eseguire le loro evoluzioni. Tra i criteri di valutazione, la varietà di tricks, la velocità, il flusso, l’altezza raggiunta alla fine delle rampe. L'atleta sceglie la musica da mettere in sottofondo. Se durante l'esercizio la tavola si rompe può essere sostituita, ma il tempo non viene fermato.

Qualificazione

Alle gare di skateboard di Tokyo partecipano in tutto 80 atleti, 20 per evento. Tre si qualificano tramite i Mondiali (dal 31 maggio al 6 giugno quelli di street a Roma, dal 14 al 20 giugno quelli di park), sedici tramite il ranking mondiale e un posto è riservato al Giappone. Ogni Paese può portare un massimo di tre atleti per evento.

Calendario

25 luglio - street uomini

26 luglio - street donne

4 agosto - park donne

5 agosto - park uomini

L'Italia

La squadra azzurra ha diverse frecce al suo arco che potrebbero volare a Tokyo. In campo femminile Asia Lanzi (street), Valeria Bertaccini e Lucrezia Zarattini (park) sono le atlete più accreditate per la qualificazione, mentre tra gli uomini puntano in alto due top 20 della classifica mondiale come Ivan Federico e Alessandro Mazzara (entrambi nel park).

Storia

Lo skateboard è uno dei cinque sport che debutteranno ai Giochi olimpici in quel di Tokyo (gli altri sono karate, surf, arrampicata sportiva e il ritorno del baseball/softball). Questa disciplina è entrata nel programma specificatamente per l'Olimpiade giapponese e non in maniera permanente.

