Brown batterà il record detenuto dalla nuotatrice Margery Hinton, e conservato per ben 93 anni, di precocità ai giochi: diventerà la più giovane olimpionica estiva del Team britannico. All'età di 13 anni e 11 giorni, batterà il 13 anni e 44 giorni detenuto dalla Hinton. La Road to Tokyo si avvicina sempre più, e la 12enne skateboarder britannica Sky Brown, atleta più giovane della Gran Bretagna alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è il volto di un documentario esclusivo su Discovery+ . Brown è uno dei due volti britannici - insieme alla quattordicenne Bombette Martin - che competerà nell'evento olimpico inaugurale di skateboard in Giappone.

"Reaching the Sky" - un documentario originale Discovery+ - traccia il viaggio della dodicenne che sogna la medaglia d'oro

Il documentario include dei filmati inediti di famiglia, degli allenamenti sullo skate e delle sessioni di surf. Offrirà agli spettatori una visione unica sulla vita e sulla personalità di questa giovane atleta di talento, le cui abilità, capacità di recupero e ambizione, smentiscono i suoi anni. Documenta anche la battaglia di Brown per tornare in forma dopo aver subito alcune lesioni in un allenamento nel maggio del 2020. Scoperta dal pubblico americano in un famoso spettacolo di danza televisivo, è anche una star dei social media.

Le parole di Sky Brown

"Sono entusiasta nel sapere che tante persone avranno la possibilità di vedere Reaching the Sky su Discovery+. È stato molto divertente filmare e ho avuto modo di fare delle cose davvero fantastiche. Allenarsi con Nyjah Huston è stato pazzesco, e fare surf con Rob Machado è stato irreale".

"Ero molto giovane durante le Olimpiadi di Rio, e non le ho guardate. Sono molto eccitata per Tokyo. Voglio essere alle Olimpiadi per ispirare tutte le ragazze del mondo. Spero che quando vedranno questa piccola ragazza volare in alto, penseranno di poterlo fare anche loro. Spero di ottenere la medaglia d'oro, questo è il sogno, ma in caso contrario sarà comunque fantastico partecipare ai giochi".

Scott Young, Head of Sports Production and Content di Discovery Sports, ha dichiarato

"Sky Brown è una giovane atleta di grande talento le cui capacità mozzafiato, coraggio e personalità la rendono una vera star, con un sogno incredibile. La sua storia è accattivante e siamo così entusiasti di aver potuto collaborare con Sky al documentario Discovery+ Original Series".

