Skateboard

OLIMPIADI, SKATEBOARD, YUTO HORIGOME VINCE IL PRIMO ORO OLIMPICO NELLA DISCIPLINA

TOKYO 2020 - Una giornata indimenticabile per gli appassionati di skateboard e per Horigome Yuto in particolare: il 22enne giapponese vince il primo oro olimpico di skateboard a casa sua, nella finale di street maschile con uno score di 35.90. L'emozione è chiaramente visibile sul suo volto al termine della prova.

00:01:16, un' ora fa