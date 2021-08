Skateboard

OLIMPIADI SKATEBOARD: Okamoto portata in trionfo dalle rivali dopo il 4° posto, lezione di fairplay

TOKYO 2020, SKATEBOARD - Misugu Okamoto, numero uno del ranking mondiale dello skate park femminile e favorita per la medaglia d'oro olimpica, con una sbavatura rovina l'ultima run e perde la chance di salire sul podio olimpico: affranta dall'errore viene portata in trionfo dalle rivali che accorrono ad abbracciarla e la portano in trionfo comunque. Un gesto di fairplay da applausi!

