Alessandro Mazzara si è fratturato un gomito quattro giorni fa, ma l’azzurro stringerà i denti e parteciperà ugualmente alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Lo skateboard farà il suo storico debutto ai Giochi e il 17enne non si farà sfuggire questa enorme occasione, come ha confermato egli stesso sul suo profilo Instagram.

Il romano ha scritto: "Purtroppo 4 giorni fa mi sono rotto il gomito, 10 giorni prima della gara olimpica. Ho lavorato per 3 anni per questo traguardo, non sarà un gomito a fermarmi, devo ringraziare tantissimo i medici del Coni e dell’Italian skate boarding, gli amici e la famiglia che mi sono vicini. Spero di andare a Tokyo e anche se con un braccio farò del mio meglio".

L’azzurro si cimenterà nel park, a cui si è qualificato attraverso il ranking mondiale. Sulla carta non è un uomo da medaglia in uno sport dominato da statunitensi, brasiliani, giapponesi ma attenzione alle sorprese.

