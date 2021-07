E’ salito a 79 il numero dei casi positivi nella bolla delle Olimpiadi di Tokyo. Un incremento di otto unità rispetto a ieri, con alcuni costretti a rinunciare alla competizione. E’ il caso della specialista cilena del taekwondo cilena Fernanda Aguirre e dell’olandese dello skateboard Candy Jacobs.

Per i tempi di quarantena richiesti, entrambe sono state costrette a dire addio ai sogni di gloria. In particolare, l’orange, che avrebbe dovuto competere lunedì 26 luglio, è stata la quarta atleta contagiata internamente al Villaggio Olimpico.

Dopo i calciatori sudafricani Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi e il giocatore di beach volley ceco Ondrej Perusic, che potrebbero ancora gareggiare una volta terminato l’isolamento di 10 giorni, è arrivato il caso di Jacobs che non avrà questa possibilità.

Neerlandese affranta dalla notizia, come riportato dai media olandesi: “Sono devastata, ero pronta per competere in questi Giochi ed è finita ancor prima di cominciare“.

