Kim Meylemans attraverso i propri account social media e riguardanti il trattamento ricevuto durante il suo isolamento a seguito della positività al Covid rivelata prima dell’inizio della rassegna a cinque cerchi. A cinque giorni dallo start del programma femminile di Skeleton , il CIO è dovuto intervenire per risolvere la situazione denunciata dalla 25enne atleta belgaattraverso i propri account social media e riguardanti il trattamento ricevuto durante il suo isolamento a seguito della positività al Covid rivelata prima dell’inizio della rassegna a cinque cerchi.

Dopo essere risultata positiva al Covid al suo arrivo a Pechino, a Meylemans era stato detto che avrebbe potuto lasciare il Covid hotel dove aveva trascorso la quarantena dopo tre giorni di quarantena e 3 tamponi molecolari negativi. Ma invece che riportarla al Villaggio Olimpico, un'ambulanza l'ha portata in un'altra struttura vicina sottoponendola ad altri sette giorni di isolamento che l’hanno mentalmente destabilizzata e l’hanno convinta a lanciare il suo grido d’allarme sui social. La Global Athlete venuta a conoscenza della situazione ha definito “totalmente inaccettabile” un simile trattamento e a stretto giro di posta il CIO con una nota ha annunciato che, col comitato olimpico belga, ha provveduto ad aiutare Meylemans che nella tarda serata di mercoledì è stata trasferita nel Villaggio Olimpico in una stanza singola.

La video testimonianza in lacrime di Meylemans

"Ciao a tutti. Alcuni di voi hanno letto la buona notizia che sono stata mandata fuori dalla struttura di isolamento. Pensavamo che questo avrebbe significato che potevo tornare al Villaggio Olimpico ed essere trattata al massimo come un contatto stretto. Ma sulla strada per il Villaggio, non abbiamo mai varcato i cancelli del Villaggio ma mi hanno trasferito in un'altra struttura dove mi trovo ora. Dovrei rimanere qui altri 7 giorni isolata, senza vedere nessuno e testandomi almeno due volte al giorno. Non sono nemmeno sicura che mi sarà mai permesso di entrare nel Villaggio. Ovviamente questa condizione è pesante per me. Quindi chiedo a tutti voi di dedicarmi un po' di tempo e provare a far conoscere la mia storia, perché non credo di poter sopportare tutto questo ancora così a lungo”.

Kim Meylemans è una delle atlete di punta dello Skeleton della rappresentativa belga Credit Foto Getty Images

Le regole stabiliscono che gli atleti che risultano positivi devono seguire il trattamento riservato ai contatti stretti per 7 giorni dopo essere risultati negativi a due test anti-covid. Possono allenarsi e frequentare il Villaggio ma devono stare in una stanza singola, mangiare da soli e andare e tornare dai campi gara in solitaria per tutta la durata dei 7 giorni.

L'intervento riparatore del Cio

Il Cio nella sua nota ha ricostruito così la vicenda, spiegando che Meylemans era stata sistemata in un ‘Covid hotel’ temporaneamente in quanto nel Villaggio Olimpico non c’erano libere stanze singole isolate: "Quando siamo venuti a conoscenza della sua situazione personale dopo il suo arrivo in hotel, abbiamo preso un contatto immediato con il Comitato belga chiedendo che fosse offerto rapidamente a Kim un supporto adeguato e nelle prossime ore Meylemans avrà la sua stanza singola all’interno del Villaggio Olimpico”.

