Valentina Margaglio chiude la sua prima Olimpiade con più di un rimorso. La 28enne di Casale Monferrato non ha mai trovato il feeling ottimale col ghiaccio del budello cinese, confermandosi in 12a posizione dopo le ultime due manche. La Margaglio, dopo una sontuosa stagione, chiude con un tempo complessivo di 4:10.38 , a 2.76 di ritardo dalla leader Hannah Neise, che si aggiudica l'oro. Valentina, dopo parecchie sbavature sulle sue prime discese, dà il meglio di sè alla stretta finale, scalando ben 4 posizioni rispetto alla sedicesima piazza con cui aveva chiuso la penultima discesa. L'1:02.05 è valido per il terzo miglior tempo della manche.

L'upset della giornata se lo regala l'australiana Jaclyn Narracott, che conquista la prima storica medaglia - un favoloso argento - per l'Australia in uno sport sul budello. Narraccott non riesce a completare la rimonta sulla tedesca Hannah Neise. A soli 21 anni, la tedesca vince l'oro per 62 centesimi, col crono 4:07.62, cementando la supremazia tedesca sulla pista di Yanqing. Chiude il podio Kimberley Bos, che strappa il bronzo a 84 centesimi dalla tedesca.

Flop invece per la Gran Bretagna: la nazione che aveva raccolto le ultime tre medaglie d'oro nel femminile rimane a bocca asciutta dopo il forfait di Elizabeth Yarnold e il deludente 19° posto di Laura Deas. Fuori dal podio anche Tina Hermann (4:08.73): la tedesca era una delle favorite per una medaglia, ma un'ultima discesa tempestata di errori la scaraventa fino alla quarta posizione.

