Skeleton, Amedeo Bagnis mantiene l'11° posto per un centesimo! Rivivi la sua manche finale

PECHINO 2022 - Amedeo Bagnis corona un esordio da sogno nello skeleton maschile chiudendo in 4:04.08. Questo il tempo finale per il vercellese, che ha chiuso a ridosso della top 10. Davanti è doppietta teutonica, con Grotheer che stacca il connazionale Jungk. per il bronzo, il cinese Yan Wengang la spunta sul russo Tretiakov. Segui tutte le gare delle Olimpiadi Invernali su Discovery+.

00:01:52, 2 ore fa