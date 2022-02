Skeleton

Valentina Margaglio, qualche errore nella prima run

L'azzurra parte col record di spinta e resta davanti alla cinese Zhao per metà gara, poi arrivano diversi errori sia in curva, sia in uscita curva e con qualche rimbalzo sulle sponde il ritardo si accumula. Dopo la prima run, la vetta della classifica è lontana.

00:02:03, 28 minuti fa