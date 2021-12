Una straordinaria Valentina Margagliosi ferma a soli 11 centesimi dal sogno della prima vittoria in carriera. La nativa di Casale Monferrato, infatti, ha disputato due manche stellari, ma è Tina Hermann ad aggiudicarsi la tappa di Altenberg (Germania) valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2021-2022.

Sul budello della Sassonia la nativa di Colonia ha chiuso con il tempo complessivo di 1:59.03 (59.50 nella prima manche, 59.53 nella seconda) precedendo, come detto, per appena 11 centesimi la nostra Valentina Margaglio che, invece, è stata in grado di guadagnare una posizione nella seconda manche chiudendo con 59.64 e 59.50. Per la nostra portacolori si tratta di un risultato davvero importante, che conferma la sua crescita sotto molti punti di vista. Oltre ad avere una spinta veramente eccezionale, infatti, la classe 1993 sta ribadendo di essere ormai diventata una certezza anche nelle curve, come visto oggi in un tracciato tecnico come quello di Altenberg.

Completa il podio la russa Yulia Kanakina a 42 centesimi (59.54 e 59.91). Quarta l’austriaca Janine Flock con un distacco di 51 centesimi, mentre è quinta la belga Kim Meylemans a 86, davanti alla russa Elena Nikitina sesta a 95. Settima la tedesca Hannah Neise a 98 centesimi, ottava la ceca Anna Fernstaedt a 1.07, mentre è nona la brasiliana Nicole Rocha Silveira a 1.09, infine completa la top10 l’olandese Kimberley Bos a 1.41. Già eliminata al termine della prima manche, invece, Alessia Crippa, che si era fermata al 25° tempo in 1:02.07.

A questo punto in classifica generale comanda Kimberley Bos con 965 punti contro i 948 di Tine Hermann ed i 938 di Elena Nikitina. Valentina Margaglio risale in ottava posizione con 754.

