Elena Nikitina dà il via alla sua stagione nel migliore dei modi e si aggiudica la tappa di Igls-Innsbruck (Austria), primo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton 2021-2022. Sul budello austriaco la russa mette in atto una seconda manche impeccabile, grazie anche ad una spinta eccezionale (5.11, di gran lunga la migliore del lotto) rimonta e stampa un tempo complessivo di 1:47.49 centrando il primo successo di questa sua nuova annata. Al secondo posto l’olandese Kimberley Bos con un distacco di appena 10 centesimi, quindi completa il podio la sorprendente belga Kim Meylemans che, dopo aver fatto segnare il miglior crono nella prima parte di gara, non si ripete nella seconda e chiude terza a soli 13 centesimi da Nikitina.

Quarta la russa Alina Tararychenkova a 23 centesimi, mentre è splendida quinta la nostra Valentina Margaglio a 29. Ottimo esordio per l’azzurra che, dopo una prima manche di spessore, si conferma anche nella seconda e centra un risultato di prestigio che le dà parecchio morale. Sesta posizione per la campionessa in carica, l’austriaca Janine Flock, con un distacco di 38 centesimi, quindi settima la canadese Jane Channell a 68 e ottava la tedesca Tina Hermann a 79. Completano la top10 le statunitensi Kelly Curtis e Megan Henry, nona e decima, rispettivamente a 98 centesimi e un secondo esatto. Conclude solamente undicesima la tedesca Jacqueline Loelling a 1.18.Si ferma in 21a posizione, e quindi eliminata già dopo la prima manche, Alessia Crippa che aveva chiuso la sua discesa con il tempo di 54.88.

