L’ottava, ed ultima, tappa della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2021-2022 si è disputata sullo storico tracciato di Sankt Moritz e aveva valenza anche per il titolo europeo. Come al solito il budello elvetico ha regalato grande spettacolo, numerose “prime volte” e ha incoronato Kimberley Bos come nuova detentrice della Sfera di Cristallo.

Al termine della stagione, infatti, la classifica generale si chiude con l’olandese al comando con 1600 punti, contro i 1481 di Janine Flock ed i 1458 di Elena Nikitina. Quarta posizione finale per Tina Hermann a quota 1436, quinta per Yulia Kanakina a 1290, mentre è sesta la nostra Valentina Margaglio con 1274. Proprio la nativa di Casale Monferrato è stata grande protagonista della gara odierna. Dopo una prima manche non trascendentale, infatti, la nostra portacolori ha messo in scena una ottima seconda discesa, risalendo dal nono fino al quinto posto che, tuttavia, le consegna il terzo gradino del podio a livello continentale.

La prova odierna è stata vinta, invece, dalla sorprendente australiana Jaclyn Narracott, brava a centrare il primo successo della sua carriera con il tempo complessivo di 2:17.56 (prima manche in 1:08.72, seconda in 1:08.84). Alle sue spalle Kimberley Bos con un distacco di appena 6 centesimi (1:08.89 e 1:08.73) mentre completa il podio la canadese Mirela Rahneva a 66 centesimi (1:09.23 e 1:08.99). Si ferma in quarta posizione l’austriaca Janine Flock con un ritardo di 80 centesimi, mentre è quinta la nostra Valentina Margaglio (1:09.53 e 1:08.95 con il nuovo record di spinta in 5.14). Sesta posizione per la statunitense Kelly Curtis a 1.31, settima per la canadese Jane Channell a 1.35, ottava per la tedesca Hannah Neise a 1.42, nona per la statunitense Katie Uhlaender a 1.44, mentre chiude la top10 la tedesca Tina Hermann a 1.59. Undicesima, infine, la russa Elena Nikitina a 1.66, davanti alla tedesca Jacqueline Loelling a 1.93.

