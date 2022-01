Kristers Aparjods vince la gara di casa di Sigulda, valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino maschile 2021-2022, ma anche l’Italia ha diversi motivi per i quali festeggiare. Sul budello lettone il padrone di casa ha disputato due manche impeccabili facendo segnare in entrambi i casi le migliori prestazioni. 48.223 nella prima discesa, 48.260 nella seconda, per un complessivo di 1:36.483 con 186 millesimi di margine sul tedesco Felix Loch (48.271 e 48.398) mentre completa il podio un ottimo Dominik Fischnaller, che conferma come la sua condizione fisica stia migliorando verso le Olimpiadi di Pechino 2022. Per l’altoatesino distacco di 201 millesimi (48.271 e 48.413).

Quarta posizione per il russo Roman Repilov a 393 millesimi, quinta per l’austriaco Nico Gleirscher a 463, sesta per il russo Semen Pavlichenko a 502, mentre è settimo il tedesco Max Langenhan a 598. Ottavo il lettone Riks Kristens Rozitis a 682, quindi è nono l’austriaco Wolfgang Kindl (a 687) che non approfitta del passo falso di Johannes Ludwig, che chiude solamente 13° a 876. Alle sue spalle il nostro Kevin Fischnaller a 941 millesimi, mentre non va oltre la 29a e terzultima posizione Lukas Gufler a 1.979.

A questo punto la classifica generale (a due sole tappe dalla conclusione, Oberhof e Sankt Moritz, che varrà anche come Campionato Europeo) vede al comando sempre Johannes Ludwig con 705 punti contro i 590 di Wolfgang Kindl ed i 497 del nostro Dominik Fischnaller che sopravanza Roman Repilov, quarto con 490.

