Slittino

Coppa del Mondo, Slittino - Vola Kevin Fischnaller: rivivi il suo 2° posto a Igls

SLITTINO - Nella gara a solo una manche nel catino di Innsbruck, il giovane azzurro si piazza al 2° posto alle spalle di Semen Pavlichenko. Una prova quasi perfetta per Fischnaller, che è stato poi battuto solo per 80 millesimi dal russo. Completa il podio Felix Loch. È il secondo podio stagionale per Kevin Fischnaller che vince anche la Coppa del Mondo di specialità sprint insieme a Felix Loch.

00:02:36, 25 Visualizzazioni, 26 minuti fa