Dominik Fischnaller. La stella tricolore agguanta la prima top-3 nella prova classica: nel singolo individuale maschile di Whistler, in Canada, chiude al terzo posto. Nella località canadese rinasce Felix Loch. Lo avevamo detto alla vigilia, con la sua esperienza, su un ghiaccio amato come quello che lo ha visto vincere nelle Olimpiadi di Vancouver del 2010, poteva far bene il fuoriclasse tedesco. Per lui crono di 1'39"619 per tornare al successo dopo quasi un anno (si era imposto nella sprint di Sigulda, mentre nella gara classica non vinceva dal gennaio 2021).

Manca ancora il successo Wolfgang Kindl: per l’austriaco, leader della classifica di Coppa, tre gare e tre podi, ma ancora non è riuscito a salire sul gradino più alto. Oggi, con una super seconda run, ha mancato la vittoria solamente per 34 millesimi. Come detto, Fischnaller chiude terzo: 70 millesimi dalla vetta per l’azzurro. Top-5 per il lettone Kristers Aparjods e per il padrone di casa Tucker West, mentre Nico Gleirscher, vincitore delle prime due gare stagionali, è settimo. In casa azzurra altro buon piazzamento per Leon Felderer, nono (rimontando dalla tredicesima piazza); mentre Lukas Gufler è sedicesimo.

Fischnaller di Bronzo, il commentatore impazzisce!

