Con le prove sprint di singolo è andato a calare ufficialmente il sipario sulla tappa di Igls, valevole come esordio della Coppa del Mondo di slittino 2022-2023. Sul budello austriaco abbiamo assistito all’ennesimo successo dei padroni di casa, che hanno completato un percorso netto davvero clamoroso. Spicca il brillante terzo posto di Dominik Fischnaller tra gli uomini, unico a sfidare lo squadrone austriaco. Il successo è andato a Nico Gleirscher (bis dopo la gara della mattinata) con il tempo di 32.599 con 12 millesimi sul connazionale Wolfgang Kindl e 34 sul nostro Dominik Fischnaller. Quarto posto per l’austriaco David Gleirscher a 67 millesimi dalla vetta, quinto per il connazionale Jonas Muller a 128, sesto per lo slovacco Jozef Ninis a 161, settimo per il lettone Kristers Aparjods a 201, quindi ottavo lo statunitense Johathan Eric Gustafson a 218, nono il lettone Gints Berzins a 238, decimo il tedesco Timon Grancagnolo a 243, davanti a Leon Felderer undicesimo a 259. A questo punto la classifica generale vede al comando Nico Gleirscher con 200 punti, seguito da Wolfgang Kindl con 170 e Dominik Fischnaller con 125.

Dominik Fischnaller è bronzo: la cavalcata in 180 secondi

Ad

La prova di singolo femminile ha visto il successo della padrona di casa Madeleine Egle con il tempo di 29.908 con 19 millesimi di margine sulla statunitense Emily Sweeney e 29 sulla tedesca Julia Taubitz, che completa il podio e conferma come la gara sia stata letteralmente tiratissima. Quarta posizione per l’austriaca Hannah Prock a 48 millesimi, quinta per la tedesca Merle Frabel a 86, mentre è sesta la nostra Andrea Vötter a 99. Settima posizione per la tedesca Anna Berreiter a 123 millesimi dalla vetta, quindi ottava la statunitense Summer Breacher a 143. Chiude in 12a posizione, infine, Verena Hofer a 241 millesimi. A questo punto la classifica generale vede Madeleine Egle scappare a quota 200 punti contro i 170 di Emily Sweeney ed i 140 di Julia Taubitz. Andrea Voetter è decima a quota 78.

Innsbruck Vötter/Oberhofer, altro podio! Splendide seconde nel doppio sprint UN' ORA FA

Sport Explainer: alla scoperta dello slittino

Slittino Vötter e Oberhofer terze nella prima gara della storia di doppio femminile! IERI ALLE 11:31