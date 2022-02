Slittino

Dominik Fischnaller 4° crono nella 3ª manche e resta 3° in classifica: rivivi la sua prova

SLITTINO - Dominik Fischnaller commette qualche sbavatura di troppo nella terza e penultima manche e chiude in 57"461 perdendo 4 decimi dal leader Ludwig che ipoteca la medaglia d'oro. L'azzurro però resta 3° in graduatoria e nell'ultima manche si giocherà la chance di lottare per il bronzo provando a difendere i 94 millesimi di vantaggio su Aparjodis e i 125 millesimi da Felix Loch.

00:01:52, un' ora fa