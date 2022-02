Così vicini, ma così lontani. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ci hanno creduto fino alla fine, ma non è bastato: la giornata azzurra si conclude senza medaglie. Il doppio di slittino azzurro non è riuscito ad operare il sorpasso decisivo nella manche finale, arrendendosi in sesta posizione dietro a Wendl-Arlt (oro) Eggert-Benecken (argento), Steu-Koller (bronzo) e le coppie lettoni Bots-Plume e Sics-Sics.

Tobias Wendl and Tobias Arlt - Germany Credit Foto Getty Images

Il tempo complessivo fatto registrare dagli azzurri è di 1:57.597, con un secondo e 43 millesimi di ritardo dai tedeschi Wendl-Arlt. L'imbattibile coppia tedesca emula il "triplice successo" della connazionale Natalie Geisenberger nel singolo femminile, conquistando il terzo oro consecutivo nella loro specialità (Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022). Niente da fare per l'altro affamato duo tedesco composto da Toni Eggert e Sascha Benecken, vincitori delle ultime due Coppe del Mondo, che si sono accontentati dell'argento a 99 millesimi dai loro connazionali.

Per quanto riguarda la prova degli azzurri: una buona quinta posizione al termine delle prove ci aveva fatto credere all’impresa, poi la grande discesa della 1° manche ci aveva fatto sognare. Rieder-Kainzwaldner si erano issati fino alla quarta posizione, a meno di due decimi dalla coppia austriaca Steu e Koller. Lo sforzo azzurro si è però diluito sul più bello. Un'uscita ritardata in uscita dalla curva 13 vanifica i progressi accumulati dagli azzurri nel corso di prove e manche. Veniamo scavalcati dagli austriaci e dai due slittini lettoni, chiudendo con più di un rimorso.

La cronaca della 1a manche

Prima manche sensazionale per lo slittino doppio azzurro, targato Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner: protagonisti di una partenza lanciata, il duo tricolore è riuscito a bruciare delle coppie ben più quotate ai blocchi di partenza, come i fratelli lettoni Sics/Sics e Bots/Plume. Rieder e Kainzwaldner sono sfrecciati lungo il budello di Yanqing, chiudendo con uno stupendo crono di 58.602, a soli 0.347 secondi dalla testa occupata dal duo tedesco Wendl/Arlt e a meno di due decimi dal terzo posto degli austriaci Steu e Koller. A completare il podio, con la seconda posizione provvisoria, l'altro duo teutonico targato Eggert-Benecken.

Rieder-Kainzwaldner da urlo: quarto posto nella 1a manche

Gli Azzurri hanno saputo sfruttare un'ottima fase di spinta per chiudere una discesa da sogno. Inattaccabili le due coppie tedesche, destinate a dominare anche nella manche finale. Wendl/Arlt avevano chiuso per primi anche la sesta prova, e vogliono conquistare il terzo oro consecutivo nella specialità (due ori a Sochi 2014 e PyeongChang 2018). Eggert e Benecken - dominatori delle ultime due Coppe del Mondo), dopo essersi nascosti nelle prove, hanno mostrato i muscoli nella prima manche chiudendo 45 millesimi dietro ai connazionali. Per gli azzurri, la speranza è quella di attaccare il terzo gradino occupato da Steu e Koller, sperando che la temibile coppia lettone Sics/Sics non riesca a ricucire lo svantaggio dopo una partenza poco aggressiva.

