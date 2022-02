per una medaglia nel singolo maschile di slittino. Dopo i due argenti ottenuti da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio velocità e dal sestetto della staffetta mista di short track , l’Italia sogna un’altra medaglia in questa seconda giornata con il 28enne altoatesino che, al termine delle due manche di ieri, ha chiuso al 3° posto alle spalle del tedesco Johannes Ludwig (leader con il crono di manche di 1’54”501) e dell’austriaco Wolfgang Kindl (ad appena 39 millesimi da Ludwig). L’azzurro alla terza partecipazione alla rassegna a cinque cerchi è in piena corsa per la medaglia di bronzo , cerca la sua prima medaglia olimpica, dopo esserci andato incredibilmente vicino a Pyeongchang, dove il bronzo gli è sfuggito per 2 miseri millesimi. Dalle 12:30 vi racconteremo rigorosamente LIVE in diretta scritta la terza e l’ultima manche in cui l’azzurro proverà a regalarci un sogno.