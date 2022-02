Nel nome del padre, slogan banale ma più che mai calzante se riferito a Nina Zoeggeler, figlia del mitologico Armin e attualmente impegnata nella gara individuale di slittino. Un cognome non semplice da portare per ovvi motivi…

Ad

Pechino 2022 Il ruggito di Nina Zoeggeler: seconda run sontuosa UN' ORA FA

Nina – lo ha dichiarato qualche giorno sulle pagine di Repubblica – ha abbracciato l’adrenalinico sport di famiglia ad appena sette anni e si rivede in modo particolare nella figura di Mick Schumacher, pilota che lotta giorno dopo giorno per guadagnare riconoscimento e credibilità con un fardello quasi impossibile da sostenere. Atleta con cui sente di condividere un'affinità elettiva.

21 anni lo scorso febbraio, la carabiniera (come papà!) è al debutto assoluto alle Olimpiadi con il vantaggio di avere al suo fianco mister 6 medaglie a cinque cerchi. L'uomo che sussurrava allo slittino e che tale rituale continua a ripeterlo da ct. Già, perché proprio papà Armin ora veste allo stato dell’arte i panni del commissario tecnico della Nazionale.

Zoeggeler, che peccato! Errore in avvio e 18° posto

La prima run di sempre ai Giochi non è delle più fortunate: Nina sbanda vistosamente al cospetto del primo bordo e compromette il suo tempo finale. La tempra, però, è cementata nel suo dna e grazie a una seconda run senza macchie scala posizioni sino ad arrampicarsi al 14esimo posto, in piena lotta per la top 10. Meglio di Nina le altre azzurre impegnate in gara: Andrea Voetter si piazza all’undicesimo posto e la bravissima Verena Hofer è addirittura ottava. Appuntamento alle 12.50 di martedì 8 febbraio ora italiana, per la terza run.

Il ruggito di Nina Zoeggeler: seconda run sontuosa

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta dello slittino

Pechino 2022 Prima Slittino, poi Skeleton: la Sweeney insegna come si fa UN' ORA FA