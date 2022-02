Dopo 8 anni d’attesa l’Italia dello slittino ritrova una medaglia ai Giochi Olimpici. Dominik Fischnaller, alla terza partecipazione ai Giochi, rompe il tabù e va a prendersi un meraviglioso bronzo nel singolare maschile, una medaglia meritatissima e che riscatta la delusione e l’amarezza provata quattro anni a Pyeongchang quando il terzo gradino del podio gli sfuggì per 2 miseri millesimi.

Quattro anni dopo sull’ostico e velocissimo budello del National Sliding Center di Yanqing, Fischnaller ha chiuso il cerchio dimenticando l’amarezza coreana e centrando a 28 anni un risultato che al nostro paese mancava dai tempi di Armin Zoeggeler, il Cannibale - oggi dt della Nazionale azzurra di slittino - e autentico mostro sacro della specialità, unico slittinista a poter vantare sei medaglie individuali consecutive nei Giochi Olimpici Invernali.

E proprio il grande Armin è stato tra coloro che hanno gioito maggiormente per la vittoria del carabiniere altoatesino, che a differenza dell’esperienza in Corea del Sud non ha tradito le attese riuscendo anche a mantenersi al terzo posto nel ranking e a chiudere alle spalle dei due imbattibili dominatori della disciplina: Johannes Ludwig (campione olimpico con il crono record di 3’48”735) e l’austriaco Wolfgang Kindl (argento in 3’48”895).

