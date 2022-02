Slittino

Olimpiadi invernali Fischnaller di Bronzo, il commentatore impazzisce!

Olimpiadi Invernali - Storico Bronzo per Dominick Fischnaller che conquista la medaglia dopo una splendida cavalcata e una super heat 4. Anche il nostro Stefano Maldifassi, in cabina di commento, non trattiene le emozioni ed esulta per celebrare l'impresa del campione azzurro

00:01:43, un' ora fa