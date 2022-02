Niente da fare per l’equipaggio italiano della staffetta: le due frecce azzurre Andrea Voetter, Leon Felderer e il doppio Emanuel Rieder-Simon Kainzwaldner non sono riusciti ad agganciare un podio che in partenza pareva nelle loro corde.

Nell’economia della gara ha giocato un ruolo pesante l’assenza di Dominik Fischnaller , che dopo il bronzo nel singolo maschile ha dovuto saltare l’appuntamento con la staffetta a causa della positività al Covid

L’Italia chiude in quinta posizione, alle spalle di Germania, Austria, Lettonia e Russia con un tempo complessivo di 3:04.852. A fiaccare la prestazione complessiva degli azzurri sono le due discese del singolo femminile e maschile. Voetter (1:00.618) fa la sua gara, ma non genera abbastanza velocità per impensierire il tempo della russa Ivanova. Con 5 decimi di svantaggio sul comitato russo, la discesa di Felderer (1:01.960) aggrava maggiormente la situazione. A sei decimi di ritardo sulla Russia, la rimonta di Rieder/Kainzwaldner (1:02.274) si ferma a meno di due decimi dalla testa. A Lettonia, Austria e Germania non resta che scavalcarci con le solite prestazioni impeccabili.

Davanti, come largamente preannunciato, è dominio teutonico. La staffetta tedesca strappa il terzo oro consecutivo nella specialità (dominio assoluto, considerando che la staffetta venne introdotta ufficialmente tre rassegne fa, da Sochi 2014). Appena dietro le slitte degli austriaci Egle, Kindl e Steu/Koller vincitori dell’ultima coppa del mondo FIL 2021. La Germania realizza il nuovo record della pista con un crono di 3:03.406, appena 80 millesimi sotto il muro austriaco. La Germania vola in testa al medagliere a quota 6 ori complessivi, di cui 4 conquistati sul budello di Yanqing.

