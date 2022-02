Il Covid-19 ritorna tristemente protagonista, anche ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, e colpisce anche la delegazione azzurra proprio alla vigilia dello start a Cinque Cerchi. Si tratta dello slittinista Kevin Fischnaller, che sembrerebbe presentare solo sintomi leggeri e si trova già in isolamento in un apposito reparto del villaggio olimpico di Yangching, nei pressi della capitale cinese. Secondo quanto riferito dal suo allenatore, Kurt Brugger, ora si attende con ansia il risultato del prossimo tampone, dopo che Fischnaller ha giocoforza saltato il training ufficiale odierno.

La prima manche del singolo uomini è infatti prevista sabato 5 febbraio alle ore 12:10 italiane (la seconda alle 13:50) ed è quindi una vera e propria corsa contro il tempo per lo slittinista azzurro. L'altoatesino, attualmente 13° in Coppa del Mondo con 408 punti, potrebbe quindi dover rinunciare alla prova maschile. Un vero peccato, anche perché il vincitore della Coppa del Mondo sprint nella passata stagione, si era dimostrato a suo agio sul budello di Yanqing, come avevano indicato anche le prove di questi primi giorni olimpici.

Alle ore 13:00 italiane di oggi è prevista la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, anche se molte discipline sono già cominciate. Su tutte, sorprende e non poco il cammino dell'Italia nel curling doppio misto. La coppia formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner ha infatti finora infilato quattro successi in altrettante sfide, volando al comando del round robin, peraltro da unica nazionale ancora imbattuta nel torneo.

