le ultime prove del singolo maschile di slittino in vista della gara di domani alle Wolfgang Kindl (57″502), 120 millesimi meglio rispetto a Dominik Fischnaller: l’austriaco e l’italiano hanno realizzato i migliori tempi in assoluto dei tre giorni di test, ma la sensazione è che in gara si farà meglio. Terza piazza a 0.202 per l’austriaco Nico Gleirscher, che ha preceduto i tedeschi Johannes Ludwig e Felix Loch, staccati rispettivamente di 0.312 e 0.422. Da segnalare come Kindl, Fischnaller e Ludwig abbiano spinto a fondo in fase di partenza, mentre non lo hanno fatto per nulla Gleirscher e Loch: un dato da tenere in grande considerazione. Si sono conclusein vista della gara di domani alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sostanzialmente sono stati confermati i valori dei giorni scorsi, con sei atleti che sembrano avere qualcosa in più degli altri nella lotta per le medaglie. I tedeschi, come da previsioni, hanno gettato la maschera: saranno loro gli uomini da battere? Nella quinta discesa ha ottenuto il primato(57″502), 120 millesimi meglio rispetto a: l’austriaco e l’italiano hanno realizzato i migliori tempi in assoluto dei tre giorni di test, ma la sensazione è che in gara si farà meglio. Terza piazza a 0.202 per l’austriaco Nico Gleirscher, che ha preceduto i tedeschi, staccati rispettivamente di 0.312 e 0.422. Da segnalare come Kindl, Fischnaller e Ludwig abbiano spinto a fondo in fase di partenza, mentre non lo hanno fatto per nulla Gleirscher e Loch: un dato da tenere in grande considerazione.

Nella sesta e decisiva prova sono saliti in cattedra i tedeschi. Johannes Ludwig ha stampato il miglior tempo in 57″714, comunque più alto rispetto a quello registrato in precedenza da Kindl. Impressiona il secondo posto di Loch a soli 15 millesimi e senza aver spinto in partenza (eloquente il 2″537 contro il 2″475 del compagno di squadra…): la sensazione è che il bi-campione olimpico stia giocando al gatto col topo ed abbia ancora ampio margine. Terza piazza a 0.050 per il lettone Kristers Aparjods, mentre Dominik Fischnaller ha concluso 4° a 0.214, completando probabilmente la discesa di allenamento peggiore delle sei in programma, ma comunque decisamente solida. Qualche errorino lo ha commesso: meglio oggi che domani…La gara su quattro manche premierà gli atleti più regolari e che commetteranno meno errori. Quinta posizione per il tedesco Max Langenhan (+0.288), sesta per Kindl (+0.300), mentre Nico Gleirscher ha accusato oltre 3 secondi.

Da segnalare come i russi Roman Repilov e Semen Pavlichenko, pur facendo sul serio in fase di spinta, anche oggi abbiano accusato un distacco importante dai primi, segnale di un feeling ancora non ottimale né con la pista né con i materiali. In casa Italia va rimarcato anche il buon rendimento del giovane Leon Felderer, 10° nella quinta e 11° nella sesta prova. Non è sceso invece in pista Kevin Fischnaller: probabilmente si è scelto di preservare le energie in vista di domani. Le prove nello slittino somigliano molto a quelle della Formula 1: solo domani capiremo i veri valori in campo. Tuttavia la sensazione è che Loch, Ludwig, Kindl e Fischnaller partano favoriti rispetto al resto del mondo, con Nico Gleirscher ed Aparjods pronti a giocarsela, sebbene apparsi più incostanti. Quattro manche sono tante: è probabile che vincerà chi effettuerà quattro discese buone rispetto a chi ne farà tre ottime ed una pessima.

