Olimpiadi invernali - Slittino, che botta per Mandziy: si ribalta nello slittino

PECHINO 2022 - Nella prima manche della prova di singolare maschile di slittino l'ucraino Andriy Mandziy è autore di un ribaltamento e di una gran botta: per fortuna però nessuna conseguenza grave per lui, solo olimpiade compromessa nel senso che non potrà certamente ambire a medaglia.

00:01:15, 24 minuti fa