Un gesto simbolico, che scalda il cuore. Rupert Staudinger ha richiesto al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) il permesso di indossare un casco speciale durante la prova di sabato, in onore del suo ex compagno di squadra: “E' un piccolo tributo al mio amico Aj Rosen, scomparso a dicembre”.

Aj Rosen si è arreso alla battaglia contro il cancro il 19 dicembre scorso, lasciando un vuoto non solo nel mondo dello sport, ma anche nel cuore di chi, come Rupert, lo conosceva bene. I due avevano condiviso la stanza ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang e Rosen era più di un semplice compagno: “Per me - spiega Staudinger - è stato un grande mentore. Senza di lui probabilmente non sarei mai andato ai Giochi Olimpici. È stata una figura chiave nella mia carriera, e con questo casco voglio mantenere viva la sua memoria.”

Mi ha aiutato molto, non solo nello sport, ma anche nella vita. Lascia senza parole il fatto che sia scomparso così giovane. È stato un fratello maggiore per me.

È così che durante la prova di sabato Rupert Staudinger ha gareggiato con una scritta speciale sul casco: “Rest in Peace AJ” (“Riposa in pace AJ”).

