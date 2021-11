Giochi olimpici invernali si disputa dal Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, hockey su ghiaccio, con formula della competizione, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le partite sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo dell', con formula della competizione, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le partite sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede e gare

Le gare di slittino sono in programma dal 5 al 10 febbraio al Centro Scivolamento Nazionale situato nella zona montuosa dello Xiaohaituo a Yanqing, distretto a circa 80 chilometri a nord-ovest di Pechino. Sono previsti quattro eventi: due maschili, uno femminile e uno misto. La lunghezza della pista è di 1.615 metri, con una pendenza massima del 18% e 16 curve. L’impianto ha una capacità di 2.000 posti a sedere e di 8.000 spettatori in piedi. Nelle gare di singolo gli atleti gareggiano per quattro manche, spalmate su due giorni, e per la classifica finale vale la somma totale dei tempi. Nel doppio ogni coppia disputa due manche, i cui tempi vengono sommati per assegnare medaglie e stabilire classifica finale. Nella staffetta si disputano una manche di singolo femminile, una di singolo maschile e una di doppio maschile. Per dare i cambi, l'atleta deve toccare un touchpad alla fine della pista, che permette alla frazione successiva di prendere il via. Vince chi ottiene il tempo più basso alla fine delle tre prove.

Qualificazione

Il numero massimo complessivo di partecipanti alle gare di slittino a Pechino è di 106: 35 nel singolo maschile, 35 nel singolo femminile e 18 coppie nel doppio. Ogni NOC può iscrivere un massimo di tre uomini, tre donne e due doppi, mentre nella staffetta ci può essere una squadra per Paese. La Cina ha il diritto di iscrivere un concorrente in ogni competizione a condizione che gli atleti soddisfino gli standard minimi. Per essere eleggibili, gli atleti devono aver gareggiato e guadagnato punti in un minimo di cinque gare di Coppa del Mondo, Coppa del Mondo Junior o Coppa delle Nazioni durante la stagione pre-olimpica e nella stagione olimpica combinate oppure aver guadagnato i seguenti punti minimi combinati di Coppa del Mondo partecipando a due gare all'interno della stagione olimpica: Uomini 20 punti; Donne 36 punti; Doppio 44 punti.

Calendario

5 febbraio, alle 19.10* - singolo maschile, prima e seconda manche

6 febbraio, alle 19.30 - singolo maschile, terza e quarta manche

7 febbraio, alle 19.50 - singolo femminile, prima e seconda manche

8 febbraio, alle 19.50 - singolo femminile, terza e quarta manche

9 febbraio, alle 20.20 - doppio maschile

10 febbraio, alle 21.30 - staffetta

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

Storia

Lo slittino entra nel programma olimpico ai Giochi di Innsbruck 1964, dove il programma prevedeva già il singolo maschile, quello femminile e il doppio. La staffetta è un'introduzione recente, avendo debuttato a Sochi 2014. La Germania fa la voce grossissima nel medagliere perpetuo: unendo gli ori di Germania Ovest (1), Germania Est (13), Squadra Unificata Tedesca (2) e l'attuale Paese (18), la pattuglia tedesca mette insieme 34 dei 48 titoli olimpici mai assegnati. L'Italia ben figura nel computo dei podi totali, avendo messo insieme 17 medaglie: 7 ori, 4 argenti e 6 bronzi. I nostri portacolori in grado di laurearsi campioni olimpici sono Erika Lechner (singolo, Grenoble 1968), il doppio composto da Paul Hildgartner e Walter Plaikner (Sapporo 1972), ancora Paul Hildgartner (singolo, Sarajevo 1984), Gerda Weissensteiner (Lillehammer 1994), il doppio composto da Kurt Brugger e Wilfried Huber (Lillehammer 1994), Armin Zöggeler (singolo, Salt Lake City 2002 e Torino 2006). Armin Zöggeler è in assoluto l'atleta più medagliato con 2 ori, 1 argento e 3 bronzi, mentre il record di successi (4) è dei tedeschi Natalie Geisenberger, Tobias Arlt e Tobias Wendl.

